Sandy BARRÉ

Bonjour, je suis actuellement en poste à Oniris école nationale vétérinaire et agroalimentaire à Nantes.



Je suis à l'écoute du marché, je recherche un poste d'administrateur systèmes et réseaux Windows / Linux.

Je souhaite m’orienter vers de l'automatisation avec des langages de scripting PowerShell et Python ainsi que vers la sécurité informatique.



Je me forme actuellement via des formations pour acquérir des compétences sur les domaines suivants :



- Web ( HTML / CSS / JavaScript / PHP )

- Python

- Powershell

- Sécurité



Mes compétences :

Mécanique

Electrotechnique

MySQL

Vente

Linux

Routage

Dépannage informatique

Réseaux : Protocole TCP/IP, DHCP, DNS, Cisco

Secourisme (SST)

Virtualisation (VM Ware)

GLPI

VMware

TCP/IP

Linux Debian

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Cisco Switches/Routers

Active Directory