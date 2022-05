Sandy GOUJON

Je dirige actuellement une cellule de formateurs en réseaux au sein du centre de formation de la Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information de la Défense.

Je forme les administrateurs des réseaux LAN et WAN de la défense.

Passionné par mon métier, doté dune grande capacité dapprentissage, jai un parcours professionnel riche qui me permet de madapter à nimporte quelle situation.



COMPÉTENCES CLÉS



GESTION DE PROJETS :

Création et déploiement darchitectures réseau WAN, LAN.

Création de stages et de supports pédagogiques.



TECHNIQUE :

Protocoles LAN, routage, VPN IPSEC, tunneling IP. Sécurisation des réseaux RADIUS et Dot1X, pare-feu PALO ALTO. VOIP - TOIP CISCO.

Matériel actif CISCO / HPE / ALLIED TELESYS.

Logiciels de supervision NNM / NA de Microfocus - NAGIOS - Splunk

Bonnes connaissances Windows Server - Exchange, VmWare.



ENCADREMENT :

Encadrement déquipes techniques.

Evaluation des compétences et formation interne du personnel sous ma responsabilité.





PARCOURS PROFESSIONNEL



DEPUIS AOUT 2016: CHEF DE CELLULE FORMATION RESEAUX

Centre National de Soutien Opérationnel Centre dadaptation à lemploi de la DIRISI - Orléans

Responsable dune équipe dexperts en réseaux informatiques.

Formation des administrateurs réseaux LAN et WAN des réseaux de la défense (projet DESCARTES).

Suivi des stages et des formateurs. Gestion du matériel et des salles de cours.

Matériel actif utilisé : Switches N2, N3 et routeurs de marques CISCO, HP, Allied Telesys.



MARS 2014 - JUILLET 2016: SOUS-OFFICIER ADJOINT

Compagnie de Commandement et de Transmission Nîmes

Adjoint au chef de la section informatique opérationnelle.

Gestion dune section de 35 personnels : formation et suivi des dossiers du personnel et du matériel.

Gestion de la préparation et de lexécution des exercices techniques.

Lien privilégié avec la cellule architecture réseau.



AOUT 2009 - FEVRIER 2014: ADMINISTRATEUR SYSTÈME ET RESEAU

Compagnie de Commandement et de Transmission Nîmes

Chef des équipes de techniciens systèmes et réseaux et assistance utilisateurs.

Gestion de la préparation et de lexécution des exercices techniques. Déploiement de réseaux informatiques sur théâtres nationaux et internationaux.

Matériel utilisé : Switch et routeurs CISCO. Windows Server et Exchange 2003.



NOVEMBRE 2006 - JUILLET 2009: ADMINISTRATEUR SYSTÈME ET RESEAU

Etat-Major de force Besançon

Chef dune équipe de techniciens systèmes et réseaux et assistance utilisateurs.

Déploiement de réseaux informatiques sur théâtres nationaux et internationaux.

Rédaction des ordres techniques.

Matériel utilisé : Switch et routeurs CISCO. Windows Server et Exchange 2000.



AOUT 2002 - OCTOBRE 2006: ADMINISTRATEUR SYSTEME

Etat-Major de force Besançon

Administrateur système au sein dune équipe de 10 personnels.

Déploiement de serveurs opérationnels sur théâtres nationaux et internationaux.



MAI 1995 - JUILLET 2002 : ANALYSTE PROGRAMMEUR

Direction des ressources humaines de larmée de terre Paris

Programmeur puis chefs déquipe programmation au sein de la cellule développement du bureau organisation des systèmes dinformation.

Développement des programmes de gestion du personnel militaire de larmée de terre.

Langages : COBOL85 et DELTA/DBI, JCL, Langage C