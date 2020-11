Sandy LEMÉE

Je suis journaliste sur le site www.magicmaman.com, leader de la presse parentale sur le net avec plus de 4 millions de visites par mois. Ce site appartient au groupe Marie Claire, basé à Issy-les-Moulineaux.



Au quotidien, mon activité principale est la rédaction de différents formats d’articles : des dossiers de fonds avec l’intervention régulière d’experts, des actualités, des galeries shopping, des tests et quiz...

Je suis également en charge de la rubrique Magicmaman TV pour laquelle j’organise des tournages avec des professionnels de santé ou de la petite enfance pour des interviews, des gestes pratiques ou des enquêtes.

Je gère aussi les envois des newsletters quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que l’actualisation des homes et des rubriques du site.



J’ai été formée aux techniques de SEO (Search Engine Optimization) afin de rédiger mes articles avec le titre, les intertitres et les mots clés pertinents pour améliorer leur référencement naturel. Une spécificité propre au Web qui améliore de jour en jour la notoriété du site.



L’univers du parental est intéressant et diversifié puisqu'il brasse de nombreux sujets de fond, propres aux requêtes des (futures) mamans. Mais le format du Web permet également de réaliser des sujets plus légers : des thématiques people, des galeries shopping produits, des coups de cœurs…



Mes compétences :

Rédaction

Adobe Photoshop