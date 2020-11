Bonjour,



Je m'appelle Sandy Pascaud Baecke, j'ai 23 ans, je suis actuellement technicienne de laboratoire contrôle qualité dans une industrie pharmaceutique à La Rochelle . J'ai effectué une licence professionnelle recyclage et valorisation des matériaux à Bordeaux et un BTS chimiste (regroupant chimie organique, minérale, génie chimique et des procédés).



N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.



Cordialement



Mes compétences :

Chimie analytique

Informatique : pack office

Sauveteur secouriste du travail

Chimie organique

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Logiciel LIMS

Granulométrie, pycnométrie, dosages acido-basique

Résonance magnétique nucléaire

HPLC