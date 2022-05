Bonjour à tous et à toutes . Je m'appelle Sandy Rodrigues , j'ai en main un CAP Vente mais les diplômes ne font pas forcément toujours le talent . Je ne suis pas véhiculer mais les transports en communs ne sont pas encore en voix de disparition . J'ai une motivation débordante et une maturité stupéfiante . Je suis autonome et m'adapte parfaitement à toute sorte de situations . Je suis donc ici a la recherche d'un emploi dans la Vente , en caisse où dans les rayons , en temps plein ou en temps partielle, dans le Rhône ou dans la Loire , peu m'importe j'ai besoin d'un travail pour me sentir mieux physiquement et moralement ( je ne suis pas en dépression , pas d'inquiétude ) mais presque ^^ . J'espère que ce petit message vous aura plus et que vous me contacterais . Mes salutations.



Mes compétences :

Ponctualité

Rigueur

Patience

Sens du contact

Réactivité

Créativité

Autonomie