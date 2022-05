Santhoni KRAMO

Concepteur et gestionnaire de projets de développement :

- Planification et programmation de projets de développement

-Elaboration de projets de développement social et sanitaire basée sur la GAR

-Réalise, contrôle et évalue des projets de développement communautaire

-Collecte et gestion de données

-Oriente le politique dans la prise de décision concernant les projets d’ordre socio-éducatif

-Maitrise les outils d’insertion et de réinsertion socioprofessionnelle



Pédagogue- Educateur-Communicateur :

-enseignant d’histoire et géographie des Lycées et Collèges (depuis 1998)

- Spécialiste en communication communautaire et techniques de sensibilisation

-spécialiste en andragogie (pédagogie des adultes)

-maîtrise l’approche participative

-spécialiste en dynamique des groupes et de la mobilisation sociale

-spécialiste de la prise en charge psychosociale

-Spécialiste en plaidoyer



Gestion des Conflits

Bonne maitrise de la méthode collaborative de la résolution des conflits notamment fonciers





Mes compétences :

équipe Assistance

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Civil Rights Law