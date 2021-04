Santo CIAPPINA

Bonjour,



Je m'appelle Santo Franck CIAPPINA, j'ai 43 ans.



Spécialiste de la transaction depuis 2004, j'ai débuté en tant que négociateur immobilier dédié à la vente de biens anciens et neufs pendant 7 années au sein d'une agence en Lorraine où j'ai pu évoluer dans mon métier et mes pratiques.



Mes expériences m'ont permises de devenir responsable d'agence proposant de la transaction, de la location et gestion immobilière, pour accéder quelques années plus tard au poste de directeur département transaction de 3 cabinets immobilier avec 12 négociateurs qui m'ont accompagnés et ont grandement participés à la réussite du développement des secteurs et du chiffre d'affaires des sociétés.



En constante recherche de nouveaux challenges, mes objectifs sont d'accomplir mes missions avec professionnalisme, progression et passion.



