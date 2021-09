Saoudatou SOW

Passionnée de sport, plus particulièrement le handball, j’ai le goût du challenge et aime travailler en équipe. Ayant une grande famille et étant très attaché aux valeurs familiales, j’ai acquis une réelle notion de respect, d’autonomie et de responsabilité. Etant une des plus petites de ma famille, j’ai réussi à me faire entendre des plus grands, apprendre à argumenter, convaincre et persuader.



C’est pourquoi j’ai choisi la communication. J’ai eu mon baccalauréat Littéraire, et possède une bonne aisance rédactionnelle. L’ISCPA m’apporte ce qu’il me manquait jusqu'à présent, l’expérience. L’organisation de concerts, la mise en place de diverses actions de communication (flyers, cartes de visites, carnet d’adresse, organisation de vernissage) pour des petites entreprises ont été enrichissantes.



Pleine d’enthousiasme et désireuse d’aider autrui, je n’ai pas peur de prendre des initiatives et m’implique jusqu’au bout de mes projets ou de mes idées.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Microsoft Office