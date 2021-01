Saoussen BOUGOSSA

Durant mon parcours professionnel et les différents postes que j'ai occupais, j'ai toujours su mettre en avant mes qualités d’écoute, de discrétion, mon amabilité et mon sens du service . Ce que j'ai appris à travers ces expériences c'est savoir s'adapter aux autres en apportant son savoir faire mais aussi tirer profit de leur savoir afin de les utiliser à bon escient. Mes grandes capacités sont l'écoute, l'analyse et avoir l'esprit d'équipe.



Mes compétences :

Sens de l'initiative

Réactivité

Accueil physique et téléphonique

Sens du contact

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Identification des attentes de la clientele

Créativité

Microsoft Office