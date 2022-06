Saoussen LAGHOUANE

Mes compétences :

Xilinx

C++

Visual Basic .NET

NetBeans

Linux

JavaScript

Java

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Visual Basic

Microsoft Visual Studio

Microsoft ASP.NET

Macromedia Flash

Java 2 Enterprise Edition

HTML

Android

jQuery

ZigBee

XML

Web Services

Visual Basic 6

VHDL

SystemC

Solidworks

Quartus

Prolog

Personal Home Page

PC Hardware

Oracle

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SQL Server

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

Matlab

Ladder

Java Server Pages

Java RMI

Java 2 Micro Edition

Eclipse Indigo 3.7

CORBA

La collecte automatique des données et traçabilité

• La gestion des temps de présence