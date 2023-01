Sara DENOIZÉ

Originaire d’Angers, je fais des études de Biologie et d’informatique puis travaille dans le développement logiciel pendant 8 ans.

En parallèle, je dessine et coud pour mon entourage et songe à commercialiser mes créations.

Le projet mûrit. Un an plus tard, en 2009 : je m'installe à Orléans et lance ma griffe ; C’est le début de l’aventure "Un chat qu’a sa puce ».

Dans l'atelier orléanais, le chat se décline en sacs, écharpes, bijoux et autres accessoires de mode qui viennent au jour le jour agrandir la gamme.



Lignes sobres et élégantes, graphismes et couleurs se mélangent, pour une collection moderne et raffinée, made in France.



Mes compétences :

Couture

Décoration

Informatique

