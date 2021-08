Sarah AHAJJAM

Passionnée par le web, et plus particulièrement tout ce qui touche aux e-commerces, je suis développeur web depuis bientôt trois ans. Durant ces deux ans, j'ai eu l'occasion de travailler majoritairement avec le MVC prestashop, qui est un système très modulable et assez simpliste pour que les clients puissent gérer leur e-boutique.



Outre les projets de base, j'ai pu mettre en place beaucoup de fonctions spécifiques pour améliorer l'expérience clients, telles que connections ERP, spécificités bancaires, système de facturation, gestion, et bien d'autres. Hormis prestashop, je fais aussi quelques wordpress de temps à autre, simples, ou un peu plus complexes (e-commerce).



Dans l'ensemble, je peux dire que mon métier et mon entreprise me permettent de toucher à plusieurs domaines, et d'acquérir des connaissances basiques ou plus poussées, en intégration, référencement, gestion de projets, relation clients...



Mes compétences :

PHP 5

Prestashop

Développement web

Application Facebook

JQuery

Magento

Wordpress