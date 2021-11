Sarah BEDUSSI

Formatrice pour les professionnels



Domaines d'expertise:

Techniques de persuasions pour les professionnels

Développement personnel pour professionnels





MON PARCOURS:

Master de Coaching

Access Bars

Ingénierie pédagogique Formatrice adultes

Sophrologie- relaxation

Méditation Pleine Conscience



10 ans d'expérience dans le coaching et le commercial, formée et diplômée en tant que formatrice adultes pour les professionnels, je propose aujourd'hui des formations dans mes domaines d'expertise:

Techniques commerciales (Art de convaincre, démarchage terrain, démarchage téléphonique etc...)

Domaines transversaux (Gestion du stress, des émotions, confiance en soi, renforcement mental etc...)



En tant que salariés ou indépendants, vos formations sont prises en charge par votre OPCO ou l'AGEGFICE, si vous souhaitez élargir vos compétences professionnelles et bénéficier de vos droits à la formation, contactez moi pour plus de détails concernant mes thèmes de formations et les modalités d'inscriptions.



A très bientôt !

Sarah