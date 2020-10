Sarah BOULASSEL

Après un Master en chimie analytique et 5 ans d’expérience au sein de laboratoires prestataires de services, je souhaiterais aujourd'hui réinventer ma vie professionnelle et entamer ma reconversion dans le domaine de l’informatique. Je recherche une entreprise pour un contrat de professionnalisation de 24 mois afin de développer mes compétences en partenariat avec ENI Ecole informatique.

Mon objectif : être une collaboratrice autonome et compétente dont les qualifications sont reconnues.

Je vous invite à participer à mon projet, ensemble faisons de cette reconversion une réussite !



Mes compétences :

Chromatographie Liquide

Spectrophotométrie UV-Visible

Chromatographie gazeuse

Microscopie Electronique à Transmission

Expérience dans milieu à forte production

Amiante/COFRAC