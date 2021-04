Ostéopathe diplômée d'une formation continue en 5 ans, au sein de l'Institut Supérieur d'Ostéopathie de Lille. Cette école est agréée par le ministère de la santé; elle est certifiée par le Registre National de la Certification Professionnelle du niveau 1. (RNCP1)



J'ai été formée aux techniques tissulaires, myotensives, fonctionnelles, viscérales, structurelles, crâniennes et pédiatriques.



J'effectue une pratique complète respectant le corps dans son ensemble, tout en m'adaptant à mes patients (nourrisson, enfant, adolescent, adulte, sénior, femme enceinte, sportif), afin de soulager leurs douleurs ou en prévention de ces dernières.



Le cabinet est ouvert du Lundi au Vendredi de 9h00 à 20h00 et le Samedi de 9h00 à 15h00.



Il est possible de prendre rendez-vous par téléphone au 06.37.84.89.61 ou directement via Doctolib :

https://www.doctolib.fr/osteopathe/saint-jean-de-maurienne/sarah-bousseliou



Mes compétences :

Ostéopathie de l'adulte

Ostéopathie de la femme enceinte

Ostéopathie du sportif

Ostéopathie du sénior

Ostéopathie de l'enfant

Ostéopathie du nourrison

Ostéopathie de l'adolescent