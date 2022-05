Louis GOFFETTE

Je suis Ostéopathe D.O diplômé de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lille, école agréée par le ministère de la santé, dans laquelle j'ai suivi un parcours de 6 ans.



Ma formation complète m'a permis de me former à tous les types de techniques ostéopathiques comme les techniques articulaires, fonctionnelles, tissulaires, viscérales, et crâniennes afin de pouvoir répondre aux besoins de tout type de patients.

J’exerce à temps plein en cabinet depuis 2015 et je continue de me former à d’autres spécialisations.



Cela m’a permis d’obtenir une certification en ostéopathie pédiatrique pour la prise en charge des nourrissons et des femmes enceintes, et d’approfondir mes connaissances dans des formations post-grad pour l’apprentissage de nouvelles techniques ostéopathiques.



Je vous reçois à mon cabinet de Marquette-lez-Lille, du lundi au samedi, sur rendez-vous.

68 rue de Wambrechies 59520 Marquette-lez-Lille

Contact au 06 79 81 09 86



