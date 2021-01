Sarah BOYE

Mes principales qualités sont :



- Ma créativité et mon sens de l'initiative. Je sais faire face aux difficultés éventuelles, gérer la pression et trouver des solutions aux problèmes pour mener à bien les projets.



- Mon aisance relationnelle et mon sens de la communication. Qualités que j'ai davantage développées lorsque jai travaillé en juillet et août 2018 en tant quanimatrice polyvalente dans le camping Fleur de Camargue situé dans le Gard.



Compétences complémentaires :



* Je dispose d'un niveau B2 en anglais et en espagnol



* je maitrise les logiciels : Sketchup, Qgis, Powerpoint, Word, Excel, Paint



