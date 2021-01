Sarah CHAMPAIN

Actuellement à Nantes où je travaille pour le groupe Hardis, en tant que Consultante solution/Chef de projet Salesforce.

Avant cela, je suis restée six ans à Munich dans une société de conseil en CRM à Munich où j'ai participé à différents projets internationaux notamment dans l'industrie automobile.

Trilingue francais, anglais et allemand, je suis diplômée du BBA International du Groupe Excelia la Rochelle et de la Fachhochschule Regensburg. Ma formation s'est terminée en septembre 2013 par un master 2 en marketing des services à l'IAE de Bretagne Occidentale (Brest).