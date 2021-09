Directrice de l'organisme de formation RISK PARTNERS



RISK PARTNERS est un centre de formation et conseil spécialisé dans les métiers de la sécurité et de la sécurité au travail.

En voici un éventail :

Formation TFP APS(ex CQP), SSIAP1, SSIAP2, SSIAP3 et recyclage

Formation Document Unique, CSSCT, évaluation des risques

Harcèlement sexuel

Formation SST

Formation APS ASD

Formation PRAP 2S, PRAP IBC

Formation risque routier