Je suis formatrice chariot élévateur R389 type1,3,5, PRAP IBC, PRAP 2S, PRAP PE, CPS, CHSCT, SST. EvRP

Hors mis le lit médicalisé, le lève personne, le verticalisateur et le fauteuil roulant, j'ai la totalité du matériel nécessaire pour assurer des formations de qualité en SST, CPS, PRAP ibc et 2S et petite enfance

Je me déplace dans un rayon de 300 Kms.