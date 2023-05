Sarah CORPLET

J'occupe depuis un an et demi le poste de chargée de production audiovisuelle, je connais donc très bien l'univers de youtube et du divertissement.



J'ai également occupé le poste de chargée de casting et assistante de production pour la société Within, basée à Levallois-Perret.

En tant que chargée de castings pub, j'ai acquis une grande capacité à identifier les talents, à évaluer les candidats en sélectionnant les meilleurs profils convenant aux projets.

Je suis capable de coordonner les auditions et les entretiens, de communiquer efficacement avec les candidats, et de travailler dans des délais serrés.





Ces différents postes me permettent de participer à la conceptualisation, à rendre réalisable un projet, partant d'une simple idée, jusqu'à son rendu tout en tenant compte des deadlines et imprévus.

Je connais donc l'ensemble des missions et techniques de la production vidéo : de la logistique, ressources humaines, l'administration





Ma formation de lÉcole de lÉvènement ma apporté une expertise dans la planification, l'organisation et la coordination d'événements de toutes sortes. Cela comprend la gestion de la logistique, la coordination des prestataires, la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs.

Grâce à cette expérience,jai développé des compétences précieuses en matière de communication, de résolution de problèmes, de créativité et de leadership. Jai appris et été amenée à travailler efficacement sous pression, à gérer des échéances serrées et à gérer des situations imprévues.



Mes diverses expériences mont permis de travailler en étant flexible et adaptable suivant les projets.