Sarah CROSSON

Diplômée de l'Université de Bordeaux d'un master Génie Géologique, Génie Civil et Environnement, spécialité Ingénierie Géologique, je suis activement à la recherche d'un emploi en hydrogéologie.



Je suis dynamique, motivée et organisée. Je suis autonome et je m'adapte facilement au travail en équipe. Je suis à l'aise aussi bien dans le travail de bureau que le travail de terrain.

Je maitrise les outils informatiques bureautiques notamment ceux du Pack Office.

Mes expériences en bureau d'études m'ont permis de réaliser différentes études (Diagnostic de pollution, Audit environnemental, Dossier « Loi sur l’Eau », étude de perméabilité et d’assainissement) : Etats initiaux, investigations de terrain, analyse des données de terrain et rédaction de rapports.

Mes différents voyages, dont 8 mois en Visa Vacances Travail en Nouvelle-Zélande, m'ont permis d'avoir un bon niveau d'anglais.



Mes domaines de compétences sont les suivants :

- Hydrogéologie

- Géophysique

- Géotechnique



Mes compétences sont les suivantes :

- Reconnaissance de sites

- Implantation des sondages

- Réalisations d'essais :

o Essais de perméabilité de type PORCHET

o Pompage d'essai

- Échantillonnage : sols et eau

- Dépouillement des essais

- Interprétation des données : Méthode de Théis et Jacob, etc...

- Rédaction de rapports :

o Dossier réglementaire de type "Loi sur l'Eau"

o Etude d'assainissement

o Etude de perméabilité

o Diagnostic de pollution

o Audit Environnemental

- Informatique :

o SIG : Global Maper

o Modélisation : Processing Modflow 8

o Outil bureautique : Excel, Word, PowerPoint

o DesignCad

o Plateforme de mutualisation : Google Drive, Dropbox



