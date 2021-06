Sarah DELAICY

DOMAINE D'ACTIVITE: MARKETING INTERTNATIONAL

GESTIONNAIRE COMMERCIALE FRONT OFFICE ET BACK OFFICE:

Rattachée au service comptabilité clients et Financier:

- Participation à la mise en place du logiciel Sales Force : collecte et vérification des éléments de facturation, mise à jour des données, lancement de facturation, suivi des campagnes commerciales,

contrôle de l'information de facturation, Suivi de la production interco., mise à jour, - Facturation sur le logiciel Sales Force, - Suivi des demandes et dossiers des clients, et soutien à l'équipe compta. Clients et du recouvrement. - Formation - Animation : participation aux réunions avec les managers et le chef de projet informatique - partage de process pour l'amélioration et la performance de l'activité globale, monter en compétence, et soutien à l'équipe commerciale sur toutes les BU.