Sarah DELAICY

Ayant la maîtrise du pack office, internet, intranet, Outlook et d'autres logiciels comme le SAP, ERP, CRM, ORACLE FINANCES, SALES FORCE, je mets à profit mes compétences professionnelles au service de l'entreprise et de son développement.



Utilisation quotidienne de différents supports de travail: des tableaux de bord, les devis, les notes de frais, les factures, les dossiers informatiques ou papiers, les techniques administratives classiques, les techniques du Front Office, les techniques du Back Office, les techniques Administratives Des Ventes et du Service Après Vente jusqu'au recouvrement par l'Active Collecting Cash.



J'aime le travail en équipe et j'aime aussi apporter ma contribution au développement de lentreprise dans le respect des consignes de travail et optimiser les compétences de chacun.