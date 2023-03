Sarah DUFOUR

Rigoureuse, organisée et consciencieuse, avec une expérience conséquente au sein d'un grand groupe du BTP, j'aime la polyvalence dans le travail. La découverte du monde associatif et l'accroissement et l'élargissement de mes compétences lors de cet emploi m'ont permis d'envisager d'autres emplois ou la polyvalence et le contact au public m'ont grandement attirée. Sociable et réactive, je m'adapte très rapidement et sais prendre les bonnes initiatives dans la mesure des responsabilités qui m'incombent. Je peux travailler seule ou en équipe, ayant déjà une expérience de ces deux modes de travail. J'étudierai toute offre avec attention et un emploi à temps partiel me conviendrait tout à fait.