Event designer en free lance depuis 2015, je suis impliquée depuis 2009 dans la scénographie, l'événementiel, le design...

Architecte Diplômée d'Etat depuis 2013 je maîtrise également tous les aspects de la Conception Assistée par Ordinateur.

Je cherche à étendre mon réseau et mes compétences par le biais d'autres missions et expériences.



N'hésitez pas à me contacter !



Pour voir quelques unes de mes réalisations :

http://sarahfarsy3.wix.com/farsyscenographie



Page Facebook :

https://www.facebook.com/sarah.farsy.scenographie/?ref=aymt_homepage_panel



Page Instagram :

https://www.instagram.com/sarah_farsy_scenographie/



Mes compétences :

AutoCAD

Adobe InDesign

CINEMA 4D

Revit

Adobe Photoshop

Sketch up

Travail du polystyrène

Travail du métal

Travail de la résine

Travail du bois

Travail du plastique

Organisation

Autonomie professionnelle

Esprit analytique

Esprit d'équipe