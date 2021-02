Sarah FERNANDEZ

Titulaire d'un BEP Secrétariat, et d'une formation d'Assistante Polyvalente, je suis à la recherche très active d'un emploi dans le domaine administratif et commercial.



J'ai eu l'opportunité de montrer ma motivation et mes compétences à travers plusieurs stages en cabinet avocat, et en tant que chargé de recrutement en boîte intérim.



Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie et je persévère dans cette branche.

N'hésitez pas à me solliciter si vous avez de réelles besoin.



Mes compétences :



Gestion de dossiers juridiques

Gérer les travaux administratifs divers

Saisies de notes d'honoraires et requêtes

Relances clients et salariés

Saisie sur reconnaissance vocale

Accueillir et renseigner la clientèle

Connaissance des logiciels avocats et agences intérim

logiciel agences intérim CARTESIA et EVOLIA

logiciels avocat SECIB et DICTAPLUS

Microsoft WORD OUTLOOK EXCEL