Sarah GODINHO

Durant plus de 6 ans, je eu plaisir à mener des projets de construction, de rénovation et d'aménagement pour lesquels j'ai pu mettre en pratique mes acquis en matière de conception (analyses des besoins et propositions de plans techniques travaux-mobilier, de planches tendances, de graphismes, de perspectives et vues en 3D), ainsi qu'en matière de maîtrise d'oeuvre (consultations des entreprises)



Créative, empathique et organisée, je mettrai ces qualités en oeuvre pour garantir la satisfaction des clients.



Je vous invite à parcourir mon portfolio http://sarahgodinho.wix.com/portfolio