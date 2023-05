Sarah KHELIFI

A ce jour,il est obligatoire et nécessaire, d'évaluer régulièrement les risques professionnels dans vos établissements, bureaux, immeubles, chantiers, afin d'être en conformité avec la réglementation qui régie le droit du salarié.

S&F CONSULTING met en place sur toute la France des formations, conseils, audits et réalise les documents administratifs obligatoires (Ex : Document Unique) réclamés pour des contrôles ou indispensables en cas d'accidents, problèmes ou sinistres graves dans vos infrastructures, ceci sous les référentiels et conseils de l'INRS.

Nous vous accompagnons également dans la mise en conformité pour l'obtention de normes et de certifications, .

Nous proposons également des formations en matière d’Hygiène et propreté et vous aide a mettre en place des contrats de professionnalisation (CQP)

Nous nous adaptons également à vos besoins en vous proposant des formations sur mesure.Nos formateurs se déplacent en intra entreprise sur tout le territoire national.