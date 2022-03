Sarah MOULIN (LE TENIER)

J'ai commencé à travailler très tôt, dans la restauration puis dans la vente. Souhaitant évoluer dans ma vie professionnelle, j'ai passé un DAEU en 2014, puis j'ai travaillé en tant que conceptrice cuisiniste de 2018 à 2021.

Aujourd'hui en BTS Gestion de la PME, suivant toujours cette volonté d'évoluer professionnellement, je recherche un poste en assistante de gestion ou en tant qu'assistante commerciale (Le commerce et les relations humaines en général me plaisent beaucoup!) Ce diplôme est très complet et m'apporte la polyvalence que je souhaitais acquérir.

J'espère trouver une entreprise où je me sente à l'aise, où je puisse évoluer, apprendre, m'investir à fond ! J'aime vraiment apporter ma contribution lorsque je me sens bien dans une entreprise.

Je suis une personne très dynamique, enjouée, mais qui sait rester sérieuse lorsqu'il le faut. Par ailleurs, je gère parfaitement les situations stressantes.