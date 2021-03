Sarah SARAH (ROUSSEEUW)

Bonjour



Je suis etudiante en troixième année bachelier Office Management. Pour terminer mes etudes, j'aimerais faire une stage en France, commençant en Octobre 2021 pour 3 mois.

Je ne me limite pas en ce qui concerne les domaines de Office Management. Mon objectif de ce stage est de ameliorer mes competences en français.

Ma langue maternelle est le néerlandais et je parle aussi bien l'anglais, l'arabe et enfin, j'ai un connaisance basique de l'espagnol.