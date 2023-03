Sauveterre-Bastide DES METIERS D'ART

Le Pôle des Métiers d’Art de Sauveterre de Rouergue réunit dans une même synergie 15 créateurs aux talents éclectiques, installés sur le territoire de la Communauté de Commune du Pays Baraquevillois, et principalement dans le village de Sauveterre de Rouergue classé parmi « les Plus Beaux Villages de France ». Son cœur emblématique, l’Espace Lapérouse, comprend 8 ateliers ouverts au public, des locaux affectés à la tenue de stage de loisirs créatifs animés par les artisans du Pôle, et sur 250 m2, un ensemble de salles d’expositions permanentes et temporaires sur la thématique du Savoir-faire. Cet écrin en plein cœur de Sauveterre, cadre privilégié associant tradition et modernité, est dédié à la promotion du Savoir Faire de ses membres.