Sébastien ALLAIN [ASHM]

Je suis consultant et chercheur.

J'accompagne des entreprises françaises ou groupes internationaux dans le développement et l'analyse de solutions innovantes pour communiquer, former et évaluer.



Mes principaux champs d'intervention sont:

• l'assistance à la maitrise d’ouvrage (AMOA),

• la conception de serious game (modélisation des savoirs, knowledge management),

• l'apprentissage via les réseaux sociaux (processus sociocognitifs),

• l'évaluation des compétences via les outils digitaux,

• l'écriture de storytelling interactifs (documentaire ou fiction),

• la data visualization et le data mining,

• les tests utilisateurs et enquêtes quantitatives.



Docteur en sciences de l'éducation et en sciences de l'information-communication, j'enseigne également dans plusieurs universités et écoles autour des notions de conception interactive, de narration interactive et de documents.



Mes activités de recherche portent sur la perception du réel, les apprentissages en contextes interactifs et narratifs, et sur l’évaluation des compétences et représentations.

Je suis chercheur associé au laboratoire LLSETI, membre de la chaire UNESCO ITEN et membre de OMNSH.



www.apt-a.com



Mes compétences :

IHM

Documentaire

Serious Gaming

Interaction Design

VBA

Enseignement

Prototypage

Questionnaire quantitatif qualitatif

Data visualisation

Analyse quantitative

Knowledge management

Evaluation

Expérience utilisateur

AMOA