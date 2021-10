Sébastien ARBOGAST

Diplômé de la Licence professionnelle Développement Web et conception dinterfaces à Haguenau, j'ai achevé il y a un an ma formation en alternance où jai eu la chance de goûter au côté théorique du Web et au côté pratique. Cette formation a confirmé mon choix de spécialisation et ma passion autour du développement web.



Je suis quelqu'un de motivé, attentif et toujours en soif de challenges.



N'hésitez pas à visiter mon site pour en apprendre plus sur moi ou me contacter : https://sebastienarbogast.fr/