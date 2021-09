Sébastien AUSTRUY

Merchandiser, Représentant puis Responsable Régional au sein de grands groupes, j'ai su mettre à profit mon sens de l'écoute et du conseil dans la réalisation des objectifs qui m'étaient fixés. D'un naturel pragmatique et autonome, j'ai implanté avec succès de nouvelles marques et optimisé le chiffre d'affaires par une implication de tous les instants et une participation active à la mise en place des différents plans marketing.



Mes compétences :

Négociation

Merchandising

Formation

Promotion des ventes

Veille concurrentielle

Prospection

Marketing