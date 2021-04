Sébastien BALLOY

De tempérament volontaire, aimant travailler en équipe (tout en étant autonome), mon parcours professionnel m'a demandé de m'adapter régulièrement à des contextes de travail variés pour assurer des responsabilités sur l'ensemble du cycle projet, notamment en SSII puis chez Bouygues télécom où j'ai exercé plus de 10 ans en tant que consultant SI.



Toutes ces responsabilités m’ont permis de développer une culture forte du service client et je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités de pouvoir échanger et capitaliser sur les nouvelles problématiques rencontrées sur le système d'information :

- Amélioration continue de processus transverses

- Animation et coordination d’équipe pluridisciplinaires

- Relation client et conduite du changement



Aujourd'hui, je développe mon potentiel par la prise de nouvelles responsabilités sur des problématiques liées à la transformation numérique des services IT de l’entreprise, et le Cloud Computing.









Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

Conduite du changement

ITIL V3

Formation

Modélisation de processus

ITIL

Gestion de la relation client

Gestion des connaissances