Sébastien BANQUET

Anesthésie et prélèvements de sang et d’organes chez différentes espèces (souris, rat, porc).



Modèle d’angiogénèse in vivo : Matrigel plug assay.



Fonction vasculaire ex-vivo : Technique d’isolement de petites artères (pulmonaire) avec montage sur myographe de Mulvany.



Biologie cellulaire : Culture de lignées cellulaires (cellules tumorales, endothéliales, musculaires lisses et fibroblastes) et primo-cultures de cellules issues de différentes espèces (cellules endothéliales d’aorte, coronaires de porc et de souris diabétique). Transfection de cellules tumorales adhérentes par la technique du phosphate de calcium. Migration de cellules endothéliales et musculaires lisses par la technique du Boyden chamber assay. Prolifération cellulaire analysée par le Counter coulter, essai colorimétrique (MTT, WST-1) et cytométrie en flux.



Biologie moléculaire : Extraction d’ARN à partir de cellules ou de tissus frais pour des analyses par PCR, RT-PCR semi-quantitative et en temps réel (Roche LightCycler). Construction de différents plasmides (clonage) puis vérification sur gel d’agarose. Western-Blot de protéines phosphorylées ou non (molécules impliquées différentes voies de signalisation (Akt, MAPK…), facteurs de croissance et leurs récepteurs (FGF-2, VEGF…), eNOS…). Zymographie de métalloprotéases (MMPs). Co-immunoprécipitation. siRNA (dirigé contre Rac1…) sur cellules adhérentes.



Biochimie : Dosage par ELISA de facteurs de croissance. Enzymologie (activité eNOS, dosage de bioptérines, GMPc…) par l’utilisation de radioéléments et de l’HPLC.



Imagerie : Coupes de tissus frais (tumeurs, tissu adipeux, cœur) par le cryostat ou coupes en paraffine. Analyse du réseau vasculaire dans ces différents tissus par microscopie optique, à épifluorescence ou confocale. Analyse de l’incorporation et de la localisation de facteurs de croissance dans des microcapsules d’alginate par microscopie confocale. Mesure du flux calcique et du stress oxydant cytosolique et intra-organelles (mitochondrie et réticulum endoplasmique) dans des cellules primaires endothéliales d’aorte et de coronaires de porc et de souris diabétiques par microscopie à épifluorescence.



Mes compétences :

Polymères

Stress Oxydant