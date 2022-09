Sébastien BERTAUD

25 ans d'expérience dans divers domaines liés à l'informatique. Je suis actuellement Testeur Logiciel sur des logiciels de gestion de Bloc opératoire, de stérilisation, d'anesthésie et des soins critiques (Tests automatisés et tests manuels).



Je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle entreprise qui me permettra de mettre mes acquis à son service.



Mes compétences :

Active Server Pages

HTML

XML

Visual Basic

UNIX

Seagate Crystal Reports

SQL

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

JavaScript

Bug Tracking System

Selenium