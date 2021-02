Sébastien BOUVET

Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et un produit très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.



Depuis plus de 170 ans, Le Conservateur attache une importance toute particulière à l’accompagnementde ses sociétaires. L’écoute et le temps consacrés sont les garants de l’efficacité.



Ainsi, en tant qu’ « Agent Général d’Assurance Le Conservateur » je me tiens à votre disposition pour vous aider à définir une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et vous accompagner ainsi dans vos démarches.



Mes compétences :

Assurance vie

Tontine

Management

Bilan retraite

Finance

Prevoyance, Madelin

Analyse Patrimoniale