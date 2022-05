Sébastien LAIR

"Création de procédés permettant l'industrialisation des nouveaux produits

Amélioration continue des produits existants

Réception des nouveaux équipements

Formation des conducteurs

Pilote de chantiers TPM:Réduction des pertes/Chantiers bien du premier coup

Assure le remplacement du Responsable Rillettes pendant les vacances ou autres indisponibilités

Organisation de la Production

Animation et managemment des équipes (70 personnes)

Gestion des plannings de Fabrication et du personnel

Respect des objectifs fixés en matiére de qualité, coûts et délai



Mes compétences :

Management