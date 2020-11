Je me permets de vous de vous inviter à nous contacter afin de vous présenter notre activité,

Nous sommes spécialisés depuis 35 ans dans le transfert industriel et pensons pouvoir vous accompagner lors du réaménagement, amélioration du flux ou déménagement de votre activité.



L’activité de transfert industriel (mise en place de machines neuves, déplacement d’une machine, d’une ligne de production et /ou d’une usine entière) répond à une demande de nos clients afin de leur apporter une offre multi technique globale avec 1 interlocuteur unique.



Nos compétences peuvent vous accompagner lors d’opérations partielles et/ou globale, en :



• Etudes d’implantations

• Transfert industriel et installation de matériels neufs

• Manutention et convoyage

• Rénovation et modifications de machines

• Maintenance électromécanique

• Emballage industriel

• Transport, logistique, stockage



http://www.legendre.fr/index.php



Je me tiens à votre disposition pour répondre à tout rendez-vous ou vous remettre toutes propositions que vous voudrez bien nous demander.



Cordialement



Jean-Christophe GLEMAS

Responsable Transfert Industriel

TIM LAVAL LEGENDRE

IMPASSE DES TAILLEURS

ZA DE LA FONTERIE

53810 CHANGE

Mob. : +33 (0)6 13 28 77 35

Mail : jcglemas@legendre.fr







Mes compétences :

Manager

Multitechniques

Mécanique générale

Organisation du travail

MANUTENTION

DELEGATION