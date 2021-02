Pierre GLEMAS

Ingénieur agronome spécialisé dans les TIC, j'ai, dans un premier temps, orienté mon parcours professionnel vers la recherche appliquée en agriculture. J'ai travaillé à la mise en place d'outils et de méthodes facilitant la prise de décisions par les agriculteurs et participant à la mise en oeuvre de pratiques plus respectueuses de l’environnement.



Ma mission au Centre de formation en agriculture (CFPPA) de m'a permis de développer mes compétences en création d'outils de formation et d’approfondir mes connaissances en agroécologie.



Ces expériences, toutes relatives à la création et à la promotion d'innovations et de systèmes de production performants d'un point de vue social, environnemental et économique, ont renforcé mon souhait de poursuivre mon parcours professionnel en recherche appliquée et/ou développement rural.



Mes compétences :

Gestion de projet

Agronomie

Télédétection. Traitement d'images satellitai

Informatique

Télédétection et cartographie

Biodynamie

FOAD / e learning

Agroforesterie

Formation professionnelle

Agriculture biologique

SIG

Recherche

Analyse d'image

Viticulture

Capacité d'adaptation

Formation