Sébastien BOUVIER

Je suis diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers d'Aix en Provence en partenariat avec l'ITII et de l'université technologique de Toulon. J'ai axé mes études en ingénierie, pendant lesquels j'ai mené plusieurs projets exploitant les outils de modélisation, de calcul, de conception et détudes notamment sur Pro-Engineer.



De part mes formations et mes expériences professionnelles, qui ont été riches d'enseignements, elles m'ont permis d'avoir une réelle capacité d'adaptation, une grande ouverture d'esprit.



De plus étant très motivé, possédant de réelles qualités relationnelles, je suis à la recherche de nouveaux challenges et désireux de m'investir dans un groupe qui me permettra d'évoluer.



Mes compétences :

Pro Engineer wildfire 5.0

Office 2013

SolidWorks

Ansys workbench

Conception mécanique

Ingénierie mécanique