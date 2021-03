Sébastien BRION

Après 10 années d'activité dans le secteur de l'immobilier, j'ai obtenu fin 2011 dans le cadre d'une réorientation professionnelle, un Master II en Droit de l'Immobilier, Urbanisme et Construction à l'université de Toulouse I.

A ce titre, j'exerce depuis 8 ans en qualité de juriste construction, VRD et industrie.



Spécialisé jusqu'à récemment en missions d'intérim, prestations de service ou CDD de moyennes et longues durées sur l'ensemble du territoire métropolitain, je recherche désormais également un CDI sur toute la France, étant prêt à déménager dans les plus brefs délais.



Je suis joignable au 06 84 60 85 64 ou brionsebastien1@gmail.com.