Dans le cadre de ma reconversion professionnelle, je viens de terminer une formation de Technicien Supérieur du Bâtiment en Économie de la Construction. Je suis maintenant à la recherche d'un poste d'économiste de la construction.



De nature dynamique, je suis autonome, rigoureux et aimant le relationnel et le travail en équipe.



Mes compétences :

Métrés TCE

Planning GO et TCE

ETUDE TECHNIQUE

Facturation

Descriptif TCE

Thermique des bâtiments

Étude de prix

Gestion de chantier

AutoCAD