Bonjour,



Je suis le gérant du site de e-commerce EluOecolo situé à Nice.



Nous proposons des produits d'entretien écologiques et efficaces pour les particuliers et professionnels.



Toute la gamme EluOecolo est conditionnée dans un ESAT/CAT local.



Nous livrons sur toute la France et l'Europe via SoColissimo, DPD et Mondial Relay.



Nous sommes déjà présent dans certains magasins biologiques et pressings écologiques.



Ecologiquement,



Sébastien Constancias

sconstancias@aliceadsl.fr



Mes compétences :

Bio

Cosmétiques

Écologie

Environnement

Éthique