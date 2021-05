Sébastien DELGERY

Sensibilisé aux concepts et processus ITIL, aux méthodologies projets CMMI, PMP et Agile, je propose mes compétences dans le cadre de développement rapide d’applications d’analyse décisionnelle et d’états de suivi projets, force de vente, contrôle de gestion et comptabilité analytique.



Services Proposés :

• Conception de base de données SIO et SID (Oracle / SQL Server / MS Access)

• Développement rapide d’applications métier et web services (VB.NET et ASP.NET)

• Automatisation de tableaux de bords et compléments Office (BO, Crystal Reports, Office)

• Accompagnement au déploiement d’ERP projet : (Augeo / Clarity / HP PPM)

• Gestion de projet, spécifications, conception, formation et accompagnement au changement

• Prise en charge de Tierce Maintenance Applicative / mise en place d’Infogérance



Mes compétences :

Augeo

Conduite de projet

Contrôle de gestion

Oracle

Reporting

Excel VBA

Microsoft Access

Comptabilité

JavaScript

JQuery

ASP.NET

Visual Basic .Net

Agile

Clarity