Sebastien DUBOIS

J'ai acquis depuis 2001 une expérience en gestion de production et qualité.

J'ai une passion pour la mise en place des projets qualité et sécurité au travail.

Ma dernière expérience professionnelle au sein de l'entreprise EURADIF TECHPAN m'a permis, grâce au PDG, de grandir. Cela m'a donné l'envie de créer ma propre entreprise.

Aujourd'hui MANAG'CONSULT se développe très bien et de beaux projets d'évolution sont en cours d'étude.



Mes compétences :

Gestion du personnel

Normes Qualité

Sécurité au travail

Gestion de la production