Sébastien FARGES

Après plusieurs expériences techniques et de gestion de projet, je découvre les joies du management d'une activité.

L'interface avec les équipes Marketing/ITC quotidienne me ravit et m'ouvre des pistes potentielles pour le futur.



Je suis quelqu’un qui avance, qui est « open » sur les horizons professionnels. J’ai la faculté de m’investir dans des missions variées, avec la volonté de faire bouger les choses, capable de sortir des sentiers battus, …



En effet, je me sens suffisamment tant « ouvert d’esprit » qu’ apte à adresser des domaines d’activités liés :

- Au management ( interne, forfait ou fournisseur)

- A des domaines techniques, proche de l’expertise ou du moins en regard du besoin en tant qu’opérateur ( je reste humble, sachant que les attentes pour un expert équipementier sont autrement plus importantes).

- A de la gestion de projet, même si je n’ai aucune certification 6sigma…

- Au business.



Les domaines où j'excelle :

Faire état des lieux, poser le problème et proposer différents axes de plan d'action.

Gestion des situation de crise, Accompagnement des nouveaux constructeurs du Sud-Est Asiatique pour commercialisation sur le marché français, Pilotage de sous-traitants, Excellente connaissance BSS/UTRAN + Radio, Comprendre et s'adapter aux contraintes Marketing pour permettre de lancer des produits dans les TTM souhaités avec une QOS optimale.



Mes compétences :

GSM

Problem Management

Télécoms

DSL

Management de projet

Management

IP

Mobile

Test manager

Validation Qualification produit