Sébastien FOURRÉ

Au cours de mes expériences professionnelles dans le domaine de la communication visuelle, j'ai pu acquérir toute une palette de compétences lors de différentes missions aux tâches variées :



Print :

- Création et gestion des maquettes avant impression pour de grandes marques (ardoises publicitaires, miroirs publicitaires, PLV, etc...) en relation directe avec le client.

- Création de cliché ou film pour les impressions en sérigraphie.

- Création et pose de vinyle adhésif sur différents supports.

- Création de support de communication (plaquettes, stand, flyers, cartes de visite, logo, pochette CD et DVD, etc...)



Web :

- Création et gestion de sites web.

- Création de bannières, d'animations et d'habillage promotionnel.



Divers :

- Direction artistique de séances photos.

- Participation à la réalisation d'un spot publicitaire en Stop Motion.

- Assistanat et remplacement d'un chef d'atelier dans une sérigraphie, gestion des plannings de fabrication et d'impression, gestion des livraisons et réception marchandises, gestion des différents problèmes techniques liés à l'impression, etc...





Maîtrise des logiciels : Photoshop, Illustrator, Indesign, Fireworks, Flash, Dreamweaver, After Effects, 3D studio max, Swift 3D, Blender et le pack Office.



Connaissances des langages : HTML, CSS, PHP, SQL, Action Script 2 et 3



Mes compétences :

communication visuelle

print

web

PAO

graphisme

infographiste

webdesigner

directeur artistique

créatif

graphiste